La maggior parte dei paesi europei si appresta a riaprire i confini dopo la pandemia di Coronavirus. Il Regno Unito però introduce un periodo di quarantena obbligatoria.

Non sembra esserci grande coordinazione tra i diversi paesi nell’affrontare il post Coronavirus. Mentre la gran parte dei paesi si appresta infatti a riaprire i confini, con notevole sollievo da parte del comparto turistico, il Regno Unito decide di procedere diversamente.

Ai passeggeri internazionali in arrivo nella terra di Sua Maestà sarà infatti imposto un periodo di isolamento di 14 giorni. La decisione ha inevitabilmente acceso un dibattito su più piani. Lo stesso primo ministro Boris Johnson era stato in passato aspramente criticato per non aver introdotto questa misura all’inizio della pandemia. Proprio in tal senso, le compagnie aeree britanniche hanno avviato un’azione legale contro il governo.

Regno Unito, quarantena di 14 giorni per i viaggiatori internazionali

Per coloro che non dovessero rispettare il periodo di isolamento è prevista una sanzione economica di 1000 sterline. Non mancano tuttavia le eccezioni, molte delle quali hanno sollevato più di una perplessità. Saranno infatti esentati dalla quarantena i camionisti, gli operatori sanitari, gli atleti di prima fascia impegnati in partite di calcio o cricket e tutto il circus che accompagnerà il GP di Formula 1 a fine luglio.

Non mancano i dubbi su quale potrà essere l’effettiva efficacia di questa misura. Ai viaggiatori in arrivo sarà infatti richiesto di compilare un modulo, su cui andrà indicato l’indirizzo presso il quale si intende trascorrere l’isolamento. Indirizzo che però potranno comunque raggiungere utilizzando il trasporto pubblico, esponendo di fatto a un potenziale contagio gli altri passeggeri. Inoltre, è previsto dalla norma, gli “isolati” potranno lasciare il proprio domicilio per fare tutti gli acquisti ritenuti essenziali.

