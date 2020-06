Coronavirus, 2 milioni di italiani hanno scaricato l’app ‘Immuni’. Lo riferisce Domenico Arcuri. La tecnologia partirà domani in via sperimentale in quattro regioni.

L’app ‘Immuni’ è stata scaricata da 2 milioni di italiani. Lo ha riferito Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, intervistato dalla Rai. Dopo le ultime prove tecniche, lo strumento farà il suo esordio in via sperimentale domani in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

“E’ una applicazione molto utile, il tracciamento è una componente essenziale per questa fase”, ha aggiunto il referente. Il quale, inoltre, non si dice preoccupato che ogni Regione stia realizzando una propria tecnologia simile. “Quando studiavo – replica – mi dicevano che la moneta buona scaccia quella cattiva. Alla fine sono sicuro che Immuni sarà l’app più utile per le esigenze”.

Con numeri totali ancora positivi, Arcuri elogia gli italiani per l’atteggiamento avuto finora: “Sono stati straordinari ed è grazie ai loro comportamenti che siamo usciti dal lockdown e siamo potuti entrare in questa nuova fase. Adesso però dobbiamo continuare ad essere responsabili, anche così serve la stessa attenzione avuta finora”.

Arcuri, infatti, invita a non abbassare la guarda in questo momento decisivo: “Non dobbiamo assolutamente credere che questa problematica sia finita. L’emergenza si concluderà solo quando sarà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in scala mondiale così da rendere immuni tutti i cittadini del mondo”.

