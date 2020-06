Serie A, è ufficiale: sì alle 5 sostituzioni. La FIGC ha infatti ufficializzato la deroga al regolamento per il finale di stagione inedito che andrà da giugno ad agosto causa coronavirus.

La Serie A è pronto a ripartire, e lo fa in grande stile e con un regolamento rinnovato. La Figc, infatti, ha ufficialmente approvato le cinque sostituzioni in vista del ritorno campo. La decisione è è specifica soltanto al rush finale di questa stagione in corso, la quale si concluderà tra giugno e agosto causa coronavirus.

Serie A, ok alle 5 sostituzioni

“Il Consiglio Federale ha deliberato di consentire l’effettuazione di un numero massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni programmate fino al termine della stagione 2019/2020”, si legge infatti sul sito della Federazione Italia Giuoco Calcio.

Potrebbe interessarti anche —-> Amazon trasmetterà la Champions dal 2021

Anche in Italia, dunque, sbarca la deroga proposta dalla Fifa approvata dall’IFAB e già introdotta in altri campionati europei. La FIGC fa tuttavia sapere che ogni squadra potrà usufruire di queste sostituzioni interrompendo al massimo tre volte la gara, oltre allo stop dell’intervallo. Un quarta interruzione è consentita solo in caso di tempi supplementari.

Inoltre: “Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre”. Una decisione, quella delle sostituzioni, comunque necessaria data l’inedito e delicato scenario all’orizzonte. Le squadre si tufferanno infatti in un decisivo rush finale dopo un lungo stop e in vista dell’estate.