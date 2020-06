Oms, allarme mascherine: la fase critica non è ancora passata e indossarle non eviterà autiomaticamente problemi nel presente e nel futuro

Oms, allarme mascherine: oggi nuova conferenza stampa a Ginevra di Tedros Adhanom Ghebreyesus (direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità) E al centro delle sue parole soprattutto l’uso delle mascherine con un aggiornamento per tutta la popolazione. Ma anche in avvertimento generale: “Come diciamo da mesi questi dispositivi dovrebbero essere usati sempre e solo come parte di una strategia globale. Da soli, non ci proteggono dal Covid-19“.

Come ha spiegato Ghebreyesus l’Oms raccomanda sempre che le persone malate con sintomi di Covid-19 stiano a casa e consultino il proprio medico. E le persone che hanno un’infezione conclamata, ribadita dagli esami del tampone, devono essere isolate e curate in una struttura sanitaria. Così come i loro contatti dovrebbero essere messi in quarantena.

Ma al tempo stesso “se è assolutamente necessario che una persona malata o un contatto lasci la casa, dovrebbe indossare una mascherina”. Anche se la situazione cpmplessiva del contagio migliora, mai abbassare la guardia: “Le persone che si prendono cura di una persona infetta a casa devonoi indossare una mascherina mentre si trovano nella stessa stanza della persona malata”.

Ma il pericolo in realtà al momento è un altro, che le persone pensino di essere protette al 100 per cento solo perché indossano la mascherina. In realtà danno un falso senso di sicurezza e riducono le persone a trascurare misure basilari come l’igiene delle mani e l’allontanamento fisico. Ecco perché il direttore dell’Oms è chiaro. “Non lo dirò mai abbastanza, le mascherine da sole non proteggono da Covid-19 e non sostituiscono il distanziamento, l’igiene delle mani e altre misure di sanità pubblica. Sono utili solo solo nell’ambito di un approccio globale”.

Mascherine, tutte le raccomandazioni dell’Oms per non rischiare

Ma le raccomandazioni dell’Oms in fondo sono quelle di sempre: Consiglia ai governi di Paesi nel quali esiste una trasmissione diffusa del virus e se l’allontanamento fisico è difficile, una cosa sola. Incoraggiare i cittadini ad indossare mascherine in tutte le attività quotidiane: sui trasporti pubblici, nei negozi o in altri ambienti confinati o affollati.

E le mascherine sono essernziali anche nelle strutture sanitarie, dappertutto, non solo per chi lavora con pazienti affetti da Covid-19. “Quando un medico fa un giro dove non ci sono pazienti Covid-19 confermati, dovrebbe comunque indossare una mascherina”.

Infine nelle aree con trasmissione comunitaria è consigliato agli over 60 e ai malati cronici di indossare la mascherina quando non è possibile l’allontanamento fisico. Ma come devono essere le mascherine ideali? Quelle in tessuto con almeno tre strati di materiale diverso. E nelle prossime linee guida l’Oms specifiocherà anche i materiali migliori per fabbricarle.