Fase 2 Alberghi, il 40% ha riaperto a maggio: crollano i posti di lavoro. Il 27% ha deciso che non tornerà a lavorare nemmeno nel mese di giugno

La lotta alla pandemia di coronavirus procede spedita verso una ripresa complessiva delle attività lavorative. I numeri dei decessi e dei contagi nel nostro paese sembrano volgere al meglio, pur se come ribadito da diverse fonti medico istituzionali, la guerra non è ancora finita. La riapertura a partire dello scorso 3 giugno degli spostamenti tra regioni ci ha proiettato in quella che molti definiscono già “Fase 3”. Quello che ancora sembra non essere in ripresa è l’economia, vessata da mesi di restrizioni sanitarie e costretta ora a fare i conti con misure molto difficili da rispettare.

La fine del lockdown regionale non ha però sortito, almeno per ora, l’effetto desiderato. Se ci concentriamo sul dato diffuso da Federalberghi nell’appuntamento con la Commissione Affari Costituzionali del Senato, notiamo che solo il 40% degli hotel in italia è attualmente aperto. Ancora più significativo il numero degli albergatori che non intende riprendere a lavorare nemmeno in questo mese di giugno. Si stima infatti nel 26,8% la quota di coloro che rimarranno chiusi in questo primo scorcio d’estate. Tutto questo ha portato a maggio ad una perdita complessiva di 118 mila posti di lavoro stagionali nel settore terziario.

Gli aiuti dello Stato iniziano ad arrivare ma il problema è capire se saranno sufficienti e se soprattutto permetteranno di riavviare una macchina, quella del turismo, al momento priva di carburante.

