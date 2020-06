Dortmund, Sancho è stato poche ore fa dal barbiere e nel farsi la foto ha commesso un errore importante che ha causato la rabbia della dirigenza.

E’ cosa risaputa che i giocatori si fotografino praticamente ogni ora, mentre svolgono le attività quotidiane. Ed ecco che così anche una cosa normalissima, che fanno in milioni di persone ogni giorno, diventa occasione di spettacolo. Di spettacolo e anche di copiose critiche, come quelle che sono piovute addosso al fantasista del club tedesco, che ha pubblicato un’immagine di sé mentre era dal barbiere. Il calciatore era abbracciato al suo coiffeur personale, e nessuno dei due indossava una mascherina protettiva. Proprio questo ha causato l’ira di tanti fan e soprattutto della dirigenza del club teutonico, che non ha risparmiato una bella chiacchierata all’esterno dal passaporto inglese.

Dortmund, Sancho dal barbiere senza mascherina: “Ha sbagliato”

Jadon Sancho è stato immediatamente bloccato dalla dirigenza, con la quale ha avuto una chiacchierata. A parlarne è stato il tecnico del Borussia Dortmund. Presentatosi in netto ritardo in conferenza stampa, Michael Zorc ha parlato di quanto successo, bacchettando il suo giocatore ma anche rassicurando la stampa e i tifosi. “Sancho e il barbiere ci hanno assicurato di aver adottato tutte le misure protettive necessarie” ha sostenuto il tecnico. Ha poi tenuto a specificare che “Hanno usato una mascherina e dei guanti che si sono tolti solo alla fine per farsi una foto insieme”. Ovviamente però, chiude, hanno ripetuto al giocatore come questo sia stato un grosso sbaglio.