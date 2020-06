Parigi, incendio nella capitale della città sta spingendo le autorità competenti a fare il massimo in queste ore per evitare che le fiamme divampino.

Una brutta giornata per tantissimi parigini che in queste ore stanno vivendo con la paura addosso. Nella famosissima capitale europea, infatti, qualcosa è andato storto in un sito dove c’erano dei lavori in corso. C’è stata una fuga di gas e la situazione è precipitata velocemente. I pompieri e la polizia è accorsa sul posto per cercare di domare l’incendio e evitare che qualcuno si faccia male. Ad ora, si legge su ANSA, non sono stati comunicati feriti o persone decedute in seguito all’improvvisa fiammata che ha sconvolto la vita cittadina e non poco.

LEGGI ANCHE —> Parigi, rapina in un negozio del centro: bottino esorbitante

Parigi, incendio nel centro della città dopo fuga di gas – VIDEO

Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente. Pare però che in un sito di lavori in corso nel cuore della città ci sia stata un’improvvisa fuga di gas. Il gas ha immediatamente preso fuoco. Le autorità hanno comunicato ai cittadini che bisogna evitare tutta la zona tra Rue du Louvre e Rue Etienne Marcel, dato che è proprio lì che c’è stato l’incidente. Ora i pompieri e le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente per rimettere tutta la zona al sicuro e evitare nuovi incedenti di sorta. Di seguito i video.

LEGGI ANCHE —> Android 11, Google rilascia la beta per sbaglio: tutte le novità in anteprima