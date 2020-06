Il coronavirus non è sparito. Lo evidenzia a gran voce Franco Locatelli, presidente presidente del Consiglio superiore di Sanità, dettosi “sconcertato per le parole del professor Zangrillo”.

“Sono sconcertato dalle parole del professor Zangrillo”. E’ questa la risposta di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, alle clamorose dichiarazioni rilasciate dal primario della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Coronavirus, la risposta di Locatelli a Zangrillo

Il medico in questione aveva riferito che “il virus, clinicamente, non esiste più” e che “qualcuno sta terrorizzando il Paese”. Concetti poi rettificati nella giornata di ieri con un doveroso dietrofront da parte sua, anche se ormai era troppo tardi. Le sue dichiarazioni avevano nel frattempo già scatenato dibattiti tra esperti e il messaggio lanciato in diretta rischia di essere estremamente pericolose.

Queste parole, infatti, potrebbero ora indurre ad abbassare la guardia in un momento decisivo come questo. Il peggio è passato ma la problematica è tutt’altro che svanita: “Basta guardare al numero di nuovi casi che emergono ogni giorno per avere la dimostrazione che il virus in Italia sia tutt’altro che svanito”, ha aggiunto Locatelli.

Due aspetti hanno fatto la differenza e hanno permesso alla sanità di respirare: il lockdown e l’equipaggiamento delle strutture mediche. “Gli effetti della chiusura totale hanno prodotto gli effetti sperati – evidenzia il responsabile Css – risparmiando così tante vite umane e questo deve spingersi adesso ad essere ancor più attenti e responsabili per non compromettere il tutto”.

