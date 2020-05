Tragedia in provincia di Teramo, dove un giovane cameriere sui suicida dopo aver perso il posto di lavoro in un hotel: lasciato il biglietto di addio

Purtroppo la pandemia di Covid-19 non ha lasciato soltanto problemi a livello sanitario, ma anche di carattere economico e sociale. E così la crisi che sta investendo questa nuova fase post Coronavirus in Italia sta la lasciando delle conseguenze inaudite. A Silvi Marina, in provincia di Teramo, un giovane cameriere di 27 anni si è tolto la vita dopo aver perso il lavoro in un hotel. Leonard Costantin, questo il suo nome, lavorava da anni come stagionale, ma quest’anno non era stato riconfermato a causa delle misure restrittive imposte dell’epidemia. Nella provincia abruzzese è il quinto episodio di suicidio in soli 15 giorni.

Teramo, giovane cameriere si suicida dopo aver perso lavoro in hotel: il biglietto di addio

A trovare in casa il corpo senza vita del 27enne è stato il padre, al rientro da lavoro, appeso alla ringhiera interna nella sua abitazione, in una palazzina di Silvi. Le urla disperate dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Leonard ha lasciato un foglio, con scritto “Perdonatemi“. Un gesto estremo, dovuto alla perdita del posto di lavoro, così come sta capitando a molti cittadini. Un evento drammatico che fa seguito a molti altri avvenuti in Italia dopo l’arrivo del Covid-19, che sta mettendo in ginocchio l’economia, ma anche il tessuto sociale del Paese. La depressione è uno dei tanti effetti collaterali che possono nascere in una situazione del genere.

