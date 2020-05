Diletta Leotta pronta per la Serie A: completo aderente e trasparente come si vede nella Foto appena pubblicata dalla siciliana.

Il prossimo 20 giugno ripartirà ufficialmente il campionato di Serie A, per la gioia di milioni di appassionati di calcio e non solo. Una notizia bellissima, condivisa in questi minuti anche dalla bellissima Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram: “I bambini quando vedono il pallone cominciano a sorridere… bentornato campionato ⚽️“. La bellissima conduttrice di DAZN, dunque, si appresta a tornare sul rettangolo verde per commentare alcune delle partite più entusiasmanti del campionato italiano.

Diletta Leotta, completo aderente e trasparente: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare un completo aderente e trasparente che mette in mostra le sue curve perfette e la sua forma fisica davvero invidiabile. Lo scatto ha riscosso in pochi istanti un grandissimo successo e fatto incetta like e complimenti all’indirizzo della siciliana. Ecco la FOTO appena pubblicata da Diletta Leotta su Instagram:

