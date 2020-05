Coronavirus, Giappone di nuovo in emergenza: i casi tornano ad aumentare. Per il quarto giorno consecutivo numeri in rialzo; il trend scattato subito dopo la sospensione dello stato di emergenza nazionale

I casi di coronavirus del Giappone aumentano per il quarto giorno consecutivo da quando il paese ha revocato lo stato di emergenza nazionale.

Il ministero della Sanità nipponico ha annunciato 75 nuovi casi di coronavirus e 12 decessi nella giornata di venerdì. S tratta del quarto giorno consecutivo in cui il Paese ha visto un aumento dei casi di Covid-19 da quando ha deciso di sospendere le misure restrittive di emergenza.

Ciò porta il numero totale di casi di SarsCov2 in Giappone a 17.516 (16.804 a terra e 712 dalla nave da crociera Diamond Princess) e il suo bilancio delle vittime è di 899 (886 a terra e 13 a bordo della nave).

La città meridionale di Kitakyushu ha riportato 26 nuove infezioni venerdì. I gruppi di infettati sono stati rintracciati all’interno di case di cura e ospedali per anziani. La città aveva segnalato già ulteriori 69 nuovi casi nella scorsa settimana.

A Tokyo il bollettino recita 22 contagiati e tre morti ieri, con una chiara tendenza al rialzo.

Lunedì il primo ministro Shinzo Abe ha revocato lo stato di emergenza per tutto il Giappone. Gran parte del paese aveva già alleggerito le restrizioni ad eccezione della capitale e di altre quattro prefetture.

Sicuramente un monito da tenere in considerazione in vista di quella che sarà anche da noi la definitiva Fase 3.

