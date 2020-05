Spostamenti tra regioni, Vincenzo De Luca fa un appello allo Stato. Il presidente della Regione Campania chiede buonsenso e giudizio per non peggiorare e compromettere la situazione.

Spostamenti tra regioni, appare ancora inevitabilmente scettico il Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, intervenuto in una diretta via Facebook per fare il punto della situazione, non ha nascosto le proprie perplessità in vista della possibile riapertura nazionale in vista del 3 maggio.

Spostamenti tra regioni, De Luca chiede equilibrio

Il governatore chiede giudizio alle Istituzioni. Equilibrio soprattutto per quei territori ancora zona rossa: “Per quanto riguarda la mobilita interregionale – riferisce – bisogna tenere in considerazione soprattutto quel territori con un numero altissimo di contagi. E in questo caso, per logica, dovrebbero esserci delle limitazioni”.

“Non è una guerra tra Nord e Sud”, evidenzia il politico considerando anche le polemiche di queste settimane sui due fronti tra più regioni. Ed è lì che scatta l’appello al Governo: “A oggi non abbiamo ancora avuto delle indicazioni precise a tal proposito. Noi ci auguriamo che il governo faccia scelte ragionevoli, altrimenti i focolai potrebbero presto moltiplicarsi”.

Aprire, sì, ma con criterio. E’ questa la richiesta di De Luca: “Evitiamo uscite infelici come ‘apriamo tutto’, perché questo è solo populismo e demagogia. Dobbiamo anche aprire, ma dobbiamo farlo in piena sicurezza e senza il rischio di dover richiudere tutto perché siamo tornati indietro”.