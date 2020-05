E’ morto Tony Scannell: il famoso attore irlandese aveva 74 anni. Era diventato famoso per i ruoli interpretati in “The Bill” e “Flash Gordon”, vero cult degli anni ’80

Il mondo piange la scomparsa di un grande attore, molto noto soprattutto negli anni ’80. Tony Scannell è morto a 74 anni.

L’artista irlandese era famoso per aver interpretato il ruolo di DS Ted Roach per nove anni nella serie poliziesca “The Bill”.

Molti lo ricordano anche per aver recitato nel film cult “Flash Gordon“, oltre a “Evil Never Dies” e “Waking The Dead“.

Le cause della sua scomparsa non sono ancora del tutto chiare, mentre l’annuncio della triste notizia è arrivata attraverso i social.

Alcuni fan hanno commentato: “Tony Scannell è e rimarrà sempre DS Ted Roach della serie The Bill. Ogni episodio che lo ha visto recitare mi teneva appiccicato al video. Non ti dimenticheremo mai!”.

RIP Tony Scannell ❤️ you were fantastic as Ted Roach. Very sad news 💝 #TheBill pic.twitter.com/ey5kWPR3sf — The Bill Fans (@thebillfans) May 28, 2020

Scannell era nato a Cork nel 1945 ed era figlio di Tom Scannell, calciatore professionista e portiere della nazionale irlandese negli anni ’50.

Ha iniziato a recitare dopo il servizio militare nella RAF, durato cinque anni.

Scannell ha debuttato in The Bill nel 1984 ed è stato inizialmente messo sotto contratto solo per due episodi. Ma dopo il grande successo della serie, è rimasto in totale per 9 stagioni, fino al 1993.

Parlando della sua carriera, l’attore aveva dichiarato: “Pensavo che avrei dovuto smettere di recitare, dato che non avevo mai avuto molto lavoro, e il suocero di mio fratello mi assunse come palombaro per recuperare imbarcazioni affondate“.

“Poi però ho ottenuto un ruolo in Flash Gordon (1980), dove ero un ufficiale del grande Max von Sydow che interpretava l’Imperatore Ming. Da lì la mia carriera ha svoltato in positivo”.

Oltre a recitare, Scannell era un musicista di talento. Suonava la tastiera per una Tribute Band di Kajagoogoo chiamata Kaja-who-who.

