Tornano a tremare le coste siciliane. Infatti nella notte un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Palermo, con la scossa che ha avuto epicentro in mare.

Paura nella notte a Palermo, dove un terremoto ha fatto tremare tutta la costa palermitana. Una scossa improvvisa che ha svegliato la popolazione e che ha messo non poca paura. Infatti la scossa, seppur non molto potente, è stata avvertita da tutta la popolazione.

Infatti come riporta l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), ha individuato il sisma che ha avuto un‘intensità 3.0 della scala Richter, andiamo quindi a vedere tutti i dettagli del sisma.

Terremoto Palermo, scossa di magnitudo 3.0: trema la costa

Come detto il terremoto si è verificato nella notte, intorno alle 01:06 e fortunatamente ha avuto il suo epicentro in mare. Quindi la scossa non è stata avvertita solamente a Palermo, ma anche nelle isole circostanti.

Inoltre sempre secondo l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il terremoto ha avuto un’intensità di 3.0 della scala Richter ed è avvenuto nella zona: Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo).

Sempre secondo l’INGV il sisma ha avuto coordinate geografiche: 38.42 latitudine, 13.61 ad una profondità di 10km. Dopo la scossa non si sono verificati danni ad edifici o feriti.

L.P.

