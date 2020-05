Per la serie “Ricette top”: il risotto allo zafferano. Dalla preparazione facile e veloce, è una ricetta dal risultato garantito. Vediamo insieme come prepararlo.

Il risotto allo zafferano è entrato nella tradizione gastronomica italiana ormai da tantissimo tempo. Si tratta di una ricetta semplice, basata su un ingrediente cardine, lo zafferano. Questa spezia, conosciuta fin da tempi antichissimi, dona una nota speziata e un colore dorato al nostro risotto. Con pochi e semplici passaggi, possiamo portare nelle nostre tavole una gustosissima ricetta. Prepariamola insieme.

Risotto allo zafferano: gli ingredienti

Riso Carnaroli: 320 g

Zafferano in pistilli: 1 cucchiaino

Burro: 125 g

Cipolle: 1

Grana: 80 g da grattugiare

Vino bianco: 40 g

Brodo vegetale: 1 l

Acqua

Sale fino

Ricette top: la preparazione del risotto allo zafferano

La preparazione del risotto allo zafferano non richiede passaggi complessi. Per prima cosa versiamo i pistilli di zafferano in un bicchiere e aggiungiamo un po’ d’acqua. Mescoliamo e lasciamo in infusione. In questo modo, lo zafferano rilascerà tutte le sue proprietà, tra cui il colore, nell’acqua. Passiamo ora alla preparazione del brodo vegetale.

Tritiamo al coltello la nostra cipolla e versiamola in un tegame insieme a 50 g di burro. Lasciamo soffriggere, aggiungendo di tanto in tanto un po’ di brodo, per evitare di far bruciare la cipolla. Con la cipolla ben stufata, iniziamo la preparazione del riso. Versiamolo nel tegame, lasciandolo tostare circa 3 minuti. Dopo aver sfumato con il vino bianco, procediamo con la cottura del riso, aggiungendo il brodo un po’ alla volta. Il riso diverrà sempre più morbido, raggiungendo la cottura ottimale dopo circa 18 minuti.

Qualche minuto prima della cottura, versiamo lo zafferano infuso nell’acqua e mescoliamo. Possiamo a questo punto spegnere il fuoco e completare la cottura. Mantechiamo con il Grana grattugiato e il restante burro.

Il risotto allo zafferano è pronto per essere impiattato e portato a tavola.

