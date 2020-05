Belen Rodriguez in lacrime, qualcosa di assolutamente inedito che ha stupito e non poco gli internauti che sono soliti vedere la ragazza sempre sorridente.

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle donne più belle e seguire del pianeta. La bellissima ragazza, da anni ormai in Italia, ha pochi minuti fa pubblicato un video sul proprio account Instagram ufficiale in cui la vediamo in un modo assolutamente inedito. Quando si pensa a Belen Rodriguez, infatti, anche i detrattori più ferrei, non possono che farsi venire in mente l’immagine di una donna bellissima e sorridente, sempre allegra. Ora, invece, la vediamo distrutta, mentre risponde a delle accuse e a delle “illazioni“, come le definisce. In lacrime.

Belen Rodriguez in lacrime: “Sto soffrendo moltissimo” – VIDEO

Non è chiarissimo quale sia l’argomento che ha colpito così tanto Belen Rodriguez, ma è facile fare qualche previsione. Le notizie degli ultimi giorni, che hanno approfondito gli aspetti della crisi con Stefano De Martino e parlato di un possibile ritorno di fiamma con Andrea Iannone.

“Questo è per me un periodo tanto difficile e onestamente non me lo aspettavo”, dice la showgirl nel video postato sul canale ufficiale.

“E ci tengo a dire che non me ne assumo neanche la responsabilità, non ho colpe. Perché io sono una vera mamma, tengo tanto alla famiglia, alla mia famiglia”.

La donna a stento tiene le lacrime. “Tengo al mio rapporto. Sono una persona umana dopo tutto, sono una donna come tutte le altre. E soffre anche come le altre. E quando vedo che scrivete delle illazioni su di me allora non ci sto più”.

