Tunisia, bevono metanolo: 6 morti e 26 intossicati ricoverati in seguito a quanto accaduto a Hajeb Layoun, nel governatorato di Kairouan.

Incredibile quanto accaduto in queste ore a Hajeb Layoun, nel governatorato di Kairouan, in Tunisia. Sei persone – secondo quanto riferito dall’Ansa – avrebbero infatti perso la vita dopo aver bevuto acqua di colonia contenente una grossa quantità di metanolo. Ma non è finita qui: sempre a Hajeb Layoun altre 26 persone sarebbero state ricoverate dopo aver ingerito alcol. Nell’ambito di quanto accaduto, la polizia tunisina avrebbe arrestato un uomo e una donna e sequestrato la bellezza di 87 litri di acqua di colonia in loro possesso.

