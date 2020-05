Muore a 51 anni John Peter Sloan, il comico ed insegnante d’inglese più famoso d’Italia: la notizia

A soli 51 anni è morto John Peter Sloan, famoso in Italia come comico, radiofonico ed insegnante d’inglese. Le cause del decesso sono ancora ignote, ma a dare la notizia sono stati gli amici e colleghi sui social.

