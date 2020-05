Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è fiducioso. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle pronto a lavorare per riaprire l’Ue, il 15 giugno è la data.

Si respira un grande ottimismo per il futuro dell’Italia e dell’Unione Europea. La tempesta segnata dal Coronavirus sembra essere passata, ed adesso si pensa già al futuro prossimo. Uno dei più ottimisti è proprio il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Infatti l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha presentato in televisione la sua proprosta. Prendendo come punto di riferimento il 15 giugno, data in cui riaprirà la Germania, Di Maio vorrebbe far riaprire tutta l’Unione Europea, con regole omogenee tra le regioni per non disorientare i turisti. Per il ministro degli Esteri, infatti, il 15 giugno deve essere la data del D-Day Europeo, per far ripartire anche l’economia del turismo.

Di Maio per la ripartenza: “Serve il turismo straniero”

Così durante il suo intervento in televisione, il Ministro degli Esteri ha ricordato quanto sia fondamentale per l’economia italiana il turismo. Infatti per Di Maio è fondamentale permettere alle strutture di ricevere i turisti stranieri, visto che è lavoro per gli operatori del settore.

Il ministro ha poi continuato sperando che tutti gli italiani vadano in vacanza, ricordando sempre che il turismo straniero è importante per l’Italia, specialmente quello tedesco. Infatti da sempre i tedeschi sono innamorati del belpaese e del suo clima. Per il ministro bisogna assicurare i turisti, permettendo loro di arrivare in Italia in tutta sicurezza, proprio per questo motivo ha ricordato quanto sia importante che tutte le regioni abbiano delle regole omogenee.

Di Maio ha concluso il suo intervento televisivo, assicurando tutti che nei prossimi giorni sentirà a telefono il ministro Boccia sicuro che farà un ottimo lavoro di coordinamento. L’ex leader del M5S ha ricordato nuovamente che le Regioni non devono mettere misure diverse altrimenti c’è il rischio di bloccare il turismo, a causa delle diverse direttive tra le venti regioni italiane.

L.P.

