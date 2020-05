Secondo Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l’emergenza Coronavirus in Puglia, gli effetti della movida saranno visibili da metà giugno in poi

A due giorni dal primo weekend di movida post lockdown, si continua a discutere di misure da prendere per evitare che si ripetano situazioni simili a quelle viste venerdì e sabato sera. I luoghi adibiti a pub e divertimento sono stati presi d’assalto da migliaia di giovani e adulti, tornati a godersi una serata in compagnia dopo mesi di clausura.

Il responsabile della task force per l’emergenza Coronavirus in Puglia Pierluigi Lopalco, ha commentato gli ultimi fatti del weekend. Nello specifico, ai microfoni di Agorà su Rai 3, ha spiegato quali effetti potrebbe portare la movida incontrollata delle serate scorse. “Gli eventuali problemi ci saranno a partire da metà giugno, non prima” ha spiegato Lopalco: “Specialmente quando il virus sarà trasmesso ai genitori“.

Coronavirus, gli effetti della movida: “Vedremo tra 2-3 settimane”

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l’emergenza Coronavirus in Puglia, ha spiegato quando sarà possibile vedere gli effetti della movida incontrollata. “Tra i giovani il virus gira in maniera non visibile, bisogna valutare quando colpirà i genitori” ha sottolineato Lopalco ad Agorà.

“Se qualche giovane positivo ha attivato catene di trasmissione, tra 2-3 settimane vedremo i primi genitori ammalarsi” ha spiegato l’epidemiologo, ricordando come servano 2-3 generazioni di casi. Infine, Lopalco ha tenuto a rispondere alle accuse circa i numeri non attendibili rilasciati dal Governo: “Sono infondate, abbiamo 21 indicatori per capire l’andamento della pandemia“.

