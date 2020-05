McDonald’s Italia ha deciso di ringraziare a modo suo tutti gli operatori sanitari del paese, offrendo loro la colazione gratis per due settimane

Negli ultimi mesi, medici e operatori sanitari di tutto il mondo hanno lavorato (e continuano a farlo) per limitare gli ingenti danni provocati dal Coronavirus. Considerati degli autentici eroi senza mantello, sono visti con ammirazione praticamente da chiunque. Varie associazioni e aziende stanno lanciando diverse iniziative per ringraziarli a modo loro.

Tra queste, anche McDonald’s Italia ha deciso di lanciare un’iniziativa dedicata ai medici e alla protezione civile: colazione gratis per due settimane. I cosiddetti “Thank You Days” permetteranno a tutti gli operatori sanitari, semplicemente mostrando il cartellino, di gustarsi brioche e cappuccino senza pagare. L’iniziativa è già valida, e lo sarà per 14 giorni.

McDonald’s, parla l’ad: “Colazione gratis? Il minimo per ringraziare gli operatori sanitari”

Grazie ai “Thank You Days”, McDonald’s Italia ha deciso di regalare la colazione a tutti gli operatori sanitari che, da mesi, lottano per combattere il Coronavirus. Un’iniziativa che sarà valida per i prossimi 14 giorni, semplicemente presentando il tesserino in cassa. “Ci sembra il minimo. È giunto il momento di ringraziare chi lotta ogni giorno per salvare tutti” spiega l’ad Mario Federico: “È un piccolo gesto che vuole dimostrare l’immensa gratitudine di McDonald’s“.

I “Thank You Days” è solo l’ultima delle tante iniziative che la nota catena di fast food ha lanciato per ringraziare gli operatori sanitari. Già da qualche settimana, infatti, McDonald’s ha annunciato la consegna di oltre 200 tonnellate di alimenti ad associazioni benefiche e 10mila pasti a settimana per i più bisognosi e per il personale sanitario.

