India, un uomo è stato arrestato per aver ucciso la moglie con un cobra. Il 27enne ci aveva già provato a marzo con una vipera

Nello stato meridionale del Kerala, in India, un 27enne si è reso protagonista di un terribile omicidio ai danni di sua moglie. Già nel mese di marzo, Sooraj tentò di uccidere Uthra con una vipera di Russell che, dopo averla morsa, la costrinse a due mesi di ricovero in ospedale. Durante questo periodo, il 27enne non ha perso tempo, chiamando vari allevatori di rettili per prendere un cobra velenosissimo.

Una volta tornata a casa, per la donna non c’è stato scampo. Durante una delle prime notti dal suo ritorno, Sooraj ha deciso di liberare il velenoso serpente nella stanza da letto, facendo uccidere la povera donna. La polizia locale, inoltre, ha raccontato che la mattina seguente il 27enne ha continuato a svolgere le sue normali mansioni come se nulla fosse, prima dell’arrivo dei suoi suoceri in casa.

India, 27enne uccide moglie con un cobra: i fatti

Quello che è successo a Kerala, regione a sud dell’India, ha dell’incredibile. Sooraj, un 27enne sposato con Uthra, ha deciso di uccidere la moglie con un cobra super velenoso. Grazie ai tabulati telefonici, la polizia locale ha potuto constatare come l’uomo, durante il primo ricovero della moglie, avesse contattato diversi allevatori di rettili, così da prendere il cobra.

Anche i genitori della donna, a pochi giorni dalla scomparsa della loro figlia, hanno iniziato a sospettare di Sooraj. L’uomo, infatti, voleva subito impossessarsi di tutte le proprietà della donna, incurante del fatto che fosse scomparsa da pochissimo tempo. Inoltre, racconta la polizia, sono stati i suoceri ad allarmare le forze dell’ordine. Sooraj, dopo l’omicidio, ha continuato a svolgere le sue mansioni come se nulla fosse.

