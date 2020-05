Continua il conflitto diplomatico tra Cina e Usa. Poche ore fa, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha minacciato un’imminente nuova guerra fredda

Lo scoppio dell’emergenza Coronavirus ha causato una crisi con pochi precedenti, sia a livello economico che sanitario, ma non solo. Alcuni equilibri della politica internazionale rischiano ora di esser messi a dura prova, visti gli ultimi episodi. Cina e Usa continuano con il loro conflitto diplomatico da ormai diverse settimane, e non sembrano esserci margini di miglioramento.

Ai margini della sessione parlamentare in Cina, il ministro degli esteri Wang Yi ha parlato, tra le altre cose, del rapporto con gli Usa. “Siamo ad un passo da una nuova guerra fredda” spiega il ministro: “Ci sono conflitti anche se non dovrebbero esserci, servirebbe cooperazione“.

Guerra fredda, le parole di Wang Yi: “Serve collaborazione, vogliamo trovare origine virus”

Nelle ultime settimane, i conflitti diplomatici tra Usa e Cina si sono accesi notevolmente, tanto da poter parlare di una seconda guerra fredda imminente. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha chiarito come: “La volontà è quella di scoprire l’origine del Coronavirus” aggiungendo che: “Gli Usa vogliono solo stigmatizzarci, creando voci false“.

Parlando poi del rapporto tra la Cina e l’Unione Europea, il ministro Wang Yi ha voluto sottolineare l’importanza di una collaborazione tra le parti, per arrivare a un bene comune senza alcun vincitore. “Si parla di diplomazia delle mascherine per guadagnare peso politico all’interno dell’Ue” ha dichiarato in conferenza Wang Yi: “Ma l’obiettivo è avviare un ciclo positivo, senza vincitori né vinti“.

