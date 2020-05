Coronavirus, Lombardia oggi non ha riportato persone morte a causa della malattia mondiale. Si attendono i dati certi.

La Lombardia è senza dubbio la regione più colpita in Italia e tra le più colpite in Europa. Focolaio del coronavirus in Europa, la regione del nord Italia è stata la prima nel Vecchio Continente interessata dalla pandemia, e per questo anche quella che ha visto la parte peggiore della malattia. E’ lì che, in Italia, si concentra il picco assoluto di morti, con Bergamo e Milano che sono delle città perseguitate dalla malattia cinese in un modo inenarrabile. Da quando il focolaio lombardo è stato individuato, ogni giorno nella regione si sono registrati tantissimi morti e molti nuovi casi, fino ad oggi però. L’aumentare costante del lombardi deceduti, che da mesi continuava imperturbabile, pare oggi essersi finalmente fermato.

Coronavirus, Lombardia oggi ha registrato zero morti

Non c’è ancora la certezza assoluta ma per il momento pare che in Lombardia sia stato registrato un dato pazzesco. Oggi infatti i dati parlano di 0 persone morte dentro la regione, un numero che se confermato potrebbe essere spartiacque nella storia della lotta al COVID-19. I dati sono ancora in via di conferma, i comuni sono chiamati ad ulteriori accertamenti e controlli, ma per ora questa è la cifra che filtra dalla Lombardia.

