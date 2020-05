Brumotti aggredito di nuovo: l’inviato di Striscia la notizia, questa volta, finisce dritto in ospedale. L’ex campione di bike trial denunciava come al solito una piazza di spaccio. L’incidente è avvenuto a Milano.

Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito, e questa volta è andata anche peggio del previsto. Dopo l’aggressione di una settimana fa a piazza di Gorla a Milano, l’inviato di Striscia la Notizia è stato nuovamente aggredito nel capoluogo lombardo.

Brumotti aggredito nuovamente a Milano

L’incidente, questa volta, è avvenuto in Porta Venezia. E il motivo è sempre lo stesso: era lì a denunciare le piazze di spaccio. Questa volta però non ci si è limitati alle intimidazioni, ma si è passato direttamente ai fatti. Un malvivente, infatti, lo ha colto di spalle e lo ha colpito con una mazza da baseball.

L’ex campione di bike trial, stordito, è crollato al suolo e sono stati necessari dei soccorsi medici. Sul posto, dopo una pronta segnalazione, sono giunti i carabinieri e i soccorsi del 118. Il 39enne ligure è stato poi portato all’ospedale Niguarda ricoverato in codice verde. Nulla di grave fortunatamente, ma questa volta si è superato ancor di più il limite.

“Solidarietà a Vittorio Brumotti, finito in ospedale mentre tentava di documentare lo spaccio a Milano. Sicura che nemmeno questa vigliacca aggressione riuscirà a fermarlo e che come sempre tornerà più in forma di prima. Siamo tutti con te Vittorio”, ha scritto ieri Giorgia Meloni via Facebook postando anche alcune immagini choc del post aggressione.