Diletta Leotta con Gerry Scotti: maglia trasparente e cortissima come mostra la Foto pubblicata dalla bellissima conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta torna a conquistare Instagram con la sua straordinaria bellezza. La bellissima conduttrice di DAZN ha da poco pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di Gerry Scotti nella redazione di ‘Radio 105’. “Signori e signore Gerry Scotty. Sì, è la mia risposta definitiva e l’accendiamo 😂‘, la didascalia alla Foto che in pochissimi istanti ha riscosso come al solito un grande successo e fatto incetta di like e complimenti da parte dei suoi follower.

Diletta Leotta spettacolare in radio: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare dei jeans particolarmente attillati e una maglia nera corta e trasparente. Una mise che, di certo, non è passata inosservata e che evidenzia per l’ennesima volta il corpo perfetto e le curve generose della bella catanese. Non è la prima volta che Diletta lascia tutti a bocca aperta con il suo inconfondibile fascino e sicuramente non sarà nemmeno l’ultima. Ecco la FOTO appena pubblicata sulla sua pagina Instagram:

