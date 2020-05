Facebook: il gruppo sovranista Stop Europa, fondato in piena emergenza dall’avvocato Michele Farina, ha subito un attacco hacker da parte di un tale “Robert Tan”.

In pieno lockdown, l’avvocato foggiano Michele Farina ha fondato un movimento denominato “Stop Europa”. Come riporta Open, il movimento, che aveva raccolto tramite la sua pagina Facebook oltre un milione di iscritti, è stato hackerato da tale “Robert Tan”, il quale, nelle ultime ore è stato in grado di sottrarre la pagina al legittimo proprietario. L’hacker, che ha eliminato i fondatori e gli amministratori, è riuscito a impossessarsi del ruolo di amministratore della pagina, hackerandola a tutti gli effetti.

Il gruppo Facebook Stop Europa, come leggiamo dalla fonte, contava fino al 19 maggio, oltre un milione di iscritti. Nelle ultime ore, però, qualcosa non è andato per il verso giusto, dal momento che, di ora in ora, il numero di iscritti è iniziato a scendere drasticamente. Il motivo ricade nel fatto che il gruppo Tan, che ha preso possesso della pagina, ha “sbattuto fuori” gli amministratori legittimi.

Hackerato il gruppo Facebook “Stop Europa”

Esistono vari modi, come riporta Open, per far si che si verifichino situazioni analoghe. Si pensi al fatto che lo stesso “Robert Tan”, lo scorso dicembre, aveva preso illecitamente possesso del gruppo “Pastori di Sardegna”, utilizzando il “bug” della morte dell’amministratore. Infatti, come si legge dalla fonte, gli hacker avevano fatto credere al social che l’amministratore del gruppo fosse deceduto e da lì è avvenuto il sequestro.

Ora, l’avvocato Michele Farina ha fatto sapere di aver già sposto la denuncia contro ignoti. La polizia postale, con l’aiuto di un gruppo di avvocati esperti nelle cause Faceobok si è già messa al lavoro per ripristinare i legittimi proprietari. Come riporta lo stesso Farina, le cui parole sono state riportate da Open, è partita una “richiesta risarcitoria milionaria”.

Una volta preso possesso del gruppo, gli hacker sono riusciti a far uscire moltissimi utenti dalla pagina a suon di interventi osceni e diffamatori. Il gioco è sempre lo stesso: dopo il sequestro della pagina, un gruppo di anonimi, al seguito dell’hacker inizia a tempestare la pagina con fake news, insulti di ogni tipo e contenuti osceni. In questo modo molti utenti “reali” decidono di abbandonare la pagina spontaneamente”. L’avvocato ha comunque fatto sapere che è la causa di risarcimento è in corso.

