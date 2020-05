Diletta Leotta ha voluto dare il buongiorno ai propri followers, pubblicando una foto con un vestitino da urlo in compagnia del suo cane

Di primo mattino, non c’è niente di meglio che un bel buongiorno. Ancora meglio se a darlo è Diletta Leotta. La bellissima showgirl catanese ha deciso di deliziare ancora una volta i suoi milioni di fan, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram in compagnia del suo cagnolino.

Sul balcone con in braccio il simpatico animale da compagnia, la presentatrice di Dazn e Radio 105 indossa un vestitino corto e trasparente che non lascia spazio a immaginazione! La bella conduttrice ha fatto impazzire ancora una volta i suoi fan, che hanno iniziato a riempirla di complimenti nei commenti.

Diletta Leotta, il buongiorno dei sogni

Visualizza questo post su Instagram Brandino grande intenditore di coccole 😍🤗 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:04 PDT

Una foto di primo mattino, con il suo cane Brandino in braccio e un vestitino super sexy: il kit perfetto per il buongiorno dei sogni di Diletta Leotta. La showgirl catanese ha deliziato i suoi milioni di followers con un post che sta già facendo il giro dei social. La conduttrice di Dazn ha dedicato la didascalia al suo cagnolino.

“Brandino grande intenditore di coccole” scrive sotto la foto appena pubblicata. Non c’è dubbio che a Brandino le coccole della sua padroncina Diletta non facciano altro che molto piacere. Il post, come suo solito, ha mandato i suoi milioni di fan in visibilio, che hanno subito iniziato a complimentarsi nei commenti e a notare il vestitino corto indossato dalla bella siciliana.

