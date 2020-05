Serie A, c’è l’ok del comitato tecnico scientifico agli allenamenti collettivi. Ad annunciarlo è direttamente il ministro Vincenzo Spadafora: ecco le novità in merito. Aggiornamenti anche sulla ripresa del campionato.

Allenamenti collettivi autorizzati per la Serie A. Dopo un lungo tira e molla, in attesa sempre di un verdetto sulla ripresa del campionato, il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera sulle sessioni a stretto contatto tra i vari centri sportivi.

Serie A, approvato il nuovo protocollo per gli allenamenti collettivi

A confermarlo è stato direttamente il ministro Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di Tg Sport su Rai 2. “E’ un’ottima notizia, gli allenamenti collettivi ora possono riprendere”, ha infatti riferito il politico. Il nuovo protocollo prevede l’eliminazione dell’autoisolamento iniziale per chi arriva dall’estero ed è stata esclusa anche la quarantena di squadra in caso di positività.

“Se spunta un contagiato in rosa, questo va in quarantena mentre gli altri possono continuare a lavorare anche se chiaramente dovranno essere monitorati”, ha aggiunto l’ex uomo Unicef. E a quel punto scatterebbe anche un ritiro forzato per l’intero organico. Regolarmente, invece, ogni atleta potrà fare ritorno presso la propria abitazione dopo ogni seduta di allenamento.

Nel frattempo aumenteranno anche i controlli. Gli atleti dovranno infatti sottoporsi ai tamponi tre giorni prima della ripresa, uno il giorno dell’avvio e poi da lì anche altri ogni quattro giorni. Saranno obbligatori anche test sierologici il giorno della partenza atletica e due settimane dopo.

“Il calcio riprenderà e in sicurezza”, assicura Spadafora. Il quale, a proposito di un effettivo ritorno in campo, segna in rosso il prossimo 28 maggio. “Per quella data – riferisce – ho convocati Gravina e Dalpino per decidere insieme una data. Chiudere subito come hanno fatto in Francia sarebbe stato facile, ma non era questo il mio intento…”, conclude il ministro.