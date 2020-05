Covid, ragazzo inventa sito di tracciamento: rifiuta 8 mln per venderlo. Il teenager ha detto di non volerne approfittare, rispedendo al mittente la faraonica offerta

Mentre la maggior parte degli studenti delle scuole superiori si sta concentrando sulla visione delle serie Netflix o giocando ai videogame durante il periodo di lockdown, un diciassettenne gestisce un sito Web che sta mantenendo milioni di persone aggiornate sulla diffusione mondiale di Covid-19.

Avi Schiffmann, un ragazzo dello stato di Washington, ha lanciato ncov2019.live il 29 dicembre, quando il Coronavirus era ancora prevalentemente confinato nella Cina continentale. Da allora il sito ha raccolto oltre 100 milioni di visitatori.

“Il mio obiettivo è quello di rendere il sito il posto migliore per informazioni sul coronavirus, con diversi metodi per ottenere dati”, ha detto Schiffmann a Geekwire . “Quando ho iniziato, vedevo l’intera epidemia come un estraneo, e non mi sarei mai aspettato che mi colpisse personalmente“, ha aggiunto, sottolineando che il crescente numero di casi e decessi nella zona di Seattle lo hanno toccato da vicino.

Il sito include un programma che raggruppa numerose fonti di informazione affidabile come CDC , WHO e BNO News e si aggiorna ogni minuto.

“Sto trascorrendo la maggior parte del mio tempo libero a lavorarci“, ha detto Schiffmann. “Ricevo circa 100 e-mail al giorno per correzioni di bug, richieste di funzionalità, cose del genere, quindi lavoro sempre per aggiungere nuove cose“.

Non sorprende che l’incredibile quantità di traffico diretto al sito Web di Schiffman abbia attirato aziende che hanno fame di spazi pubblicitari fertili. Secondo diverse indiscrezioni sarebbe giunta un’offerta reale di circa 8 milioni di dollari, rispedita al mittente dal ragazzo.

“Penso che sia molto più facile per me rifiutare cose del genere solo perché non mi interessa molto fare così tanti soldi. Non ho nessuna intenzione di andare in pensione così presto e non voglio approfittarmi della situazione delicata relativa alla pandemia“.

Molti hanno deriso Schiffman per aver rifiutato queste offerte oltraggiose, sostenendo che è o ingenuo o semplicemente stupido, mentre altri lo hanno applaudito per il rifiuto di trarre profitto dalla sofferenza degli altri.

