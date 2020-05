Oggi è il lunedì della Fase 2 in Italia ed il Belpaese è pronto a ripartire. Resta chiusa invece la Serie A, tra incertezze e mancanza di accordi.

Quello di oggi non è un lunedì come gli altri, bensì è una nuova settimana di svolta. L’Italia in questo 18 maggio è pronta a ripartire dopo la crisi sanitaria scatenata dal Coronavirus. Riaprono tutti da Bar a Ristoranti fino ai parrucchieri, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Eppure c’è qualcosa di grande e potente che stenta a ripartire ovvero la Serie A.

Il campionato di calcio italiano infatti è nel limbo. Mentre in Germania riparte la Bundesliga ed in Francia il campionato è chiuso da quasi un mese, l’Italia non sa cosa fare se non scaricare la colpa e le resposabilità da una persona all’altra.

Infatti il trend dell’ultimo mese è stato un tira e molla tra i vertici del calcio italiano ed il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Nel mezzo un protocollo fantasma prima approvato dai presidenti della Serie A e poi successivamente respinto. Così l’Italia del calcio è nel pallone ed al momento non c’è accordo nemmeno con i calciatori che rifiutano categoricamente il ritiro.

Serie A, i calciatori rifiutano il ritiro e Conte chiede più garanzie

La parola più adatta sulla situazione Serie A è quindi “Caos”. Infatti il calcio italiano è nel caos più totale. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha promesso la ripresa del campionato al 13 giugno, ma al momento sembra una vera e propria utopia.

Infatti inizialmente si era cercato di affidare più responsabilità ai medici, che però hanno rifiutato categoricamente, visto che non sono nemmeno sotto contratto dalle società. Poi la seconda ipotesi è stata quella di un ritiro di 40 giorni dei calciatori. Ma stavolta anche i campioni della Serie A hanno detto di “No”. Così all’orizzonte c’è solamente una ripresa a singhiozzo, visto che ad oggi non potranno nemmeno essere svolte le partitelle d’allenamento.

Intanto il calciatore più noto in Serie A, Cristiano Ronaldo, è tornato in campo. CR7 ha infatti speso il periodo del lockdown nella sua Madeira, dove si è allenato duramente nonostante la sospensione del campionato. Oggi alla Continassa è stato visto un Ronaldo tonico e pronto a fare il suo ritorno sul campo da gioco.

L.P.

