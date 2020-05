In India, e precisamente a Mailardevpally, i cittadini si sono ritrovati un grosso esemplare di leopardo in mezzo alla strada. Il video è virale

Nelle ultime settimane, sono arrivate tantissime testimonianze dal Mondo di animali che si sono riappropriati della civiltà, invadendo vie e centri abitati in totale tranquillità. L’ultimo episodio arriva da Mailardevpally, in India. Un grosso leopardo è stato avvistato tra le vie della città, passeggiando e bloccando completamente i veicoli in strada.

Secondo quanto riferito dalla stampa indiana, il felino ha anche provato ad attaccare un camionista imbottigliato nel traffico. Immediato l’arrivo di una squadra dello zoo cittadino, che ha catturato il leopardo e lo ha riportato nel bosco poco lontano dalla città, suo habitat naturale. Il video ha già fatto il giro del web, catturando l’attenzione di migliaia di persone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sky annuncia il secondo Primafila day: tutti i dettagli