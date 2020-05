Tra le ricette dolci più buone e ricercate del mondo: i profitterol, un vero e proprio evergreen nelle tavole di tutti gli italiani.

I profitterol sono un must nella tradizione gastronomica italiana. Ricercatissimo nelle pasticcerie e nei ristoranti, in realtà, si tratta di un dolce la cui ricetta è fattibile anche in casa, con passaggi semplici e veloci. Vediamo insieme come preparare questa gustosissima ricetta.

Profitterol: gli ingredienti per 10 persone

Per i bignè:

Acqua: 250 ml

burro: 100 g

Farina 00: 150 g

Sale: mezzo cucchiaino

Uova: 5

Per la crema:

Panna liquida fresca: 300 ml

Zucchero a velo: 100 g

Vaniglia: q.b.

Per la glassa:

Cioccolato fondente: 330 g

Acqua: 150 g

Panna liquida fresca: 60 g

Zucchero semolato: 45 g

Leggi anche >>> Ricette Dolci, torta della nonna: come prepararla al meglio

Ricette dolci: la preparazione dei Profitterol

Versiamo in un pentolino l’acqua, il burro e il sale. Portiamo a ebollizione. Quando il composto avrà raggiunto la temperatura, aggiungiamo la farina, abbassiamo la fiamma e mescoliamo. Quando l’impasto sarà denso e compatto, lo versiamo e lo stendiamo su un piano da lavoro. Dopo averlo fatto freddare un po’, aggiungiamo le uova, una per volta, amalgamandole con l’impasto. Quando l’impasto avrà raggiunto la consistenza di una crema, siamo pronti per infornare.

Imburriamo una teglia e mettiamoci sopra la carta forno. Con l’aiuto di una Sac a poche realizziamo dei conetti di pasta direttamente sulla teglia. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Lasciamo cuocere a questa temperatura per circa 25 minuti, dopodiché abbassiamo a 180 gradi e lasciamo altri 5 minuti. I bignè sono pronti!

Per la preparazione della crema, i passaggi sono semplici: montiamo la panna con zucchero e vaniglia, fino ad ottenere la consistenza voluta (deve essere ben densa). Inseriamo la nostra crema in una sac a poche dalla punta piccola. Buchiamo la base dei nostri bignè con la punta: a questo punto li possiamo farcire a nostro piacimento.

Siamo giunti alla parte finale della ricetta: la glassa al cioccolato. Anche questa molto semplice: scaldiamo in un pentolino acqua, con lo zucchero e la panna. Raggiungiamo la temperatura di ebollizione e lasciamo sciogliere lo zucchero all’interno. Dopo aver tritato il cioccolato con un coltello, togliamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamolo pian piano. Giriamo, nel frattempo, delicatamente il composto con una spatola. Continuiamo a girare, facendo freddare un po’ il composto. Anche la nostra glassa è pronta.

A questo punto siamo pronti per impiattare. Con l’aiuto di due forchette, poggiamo i nostri bignè, uno a uno sula glassa e solleviamoli facendo colare il cioccolato in eccesso. Posiamoli quindi sul piatto. Mettendoli uno sull’altro, fino a formare una piramide di bignè, siamo pronti per servire i Profitterol!

Potrebbe interessarti anche: Ricette veloci: come preparare un’;ottima torta caprese