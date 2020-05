Continua a complicarsi la situazione meteo sull’Italia con l’arrivo di nuovi temporali. Nubifragi colpiranno il Nord, ancora velato al Sud.

Non si placa l’ira del maltempo sul Nord Italia. Infatti anche durante questo venerdì 15 maggio, avremo una situazione piuttosto complessa sulla penisola, con l’Italia divisa in due dal meteo tra temporali e bel tempo.

Durante questo venerdì i nubifragi colpiranno le regioni del Nord, con il maltempo che colpirà nuovamente le regioni del Nord Ovest. Piogge ed autentici nubifragi caratterizzeranno la situazione meteorologica di Piemonte, Lombardia e Toscana. Ma più si scende verso sud più la situazione migliora.

Infatti le regioni del Sud Italia continueranno ad essere riscaldate dall’anticiclone africano, che sta invadendo il meridione. A differenza delle regioni settentrionali, al Sud le temperature schizzeranno alle stelle, arrivando a sfiorare i 40° nel corso della prossima settimana. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione sulla penisola durante la giornata odierna.

Meteo, Italia tra temporali e caldo africano: regna l’incertezza

Ancora una volta durante questo venerdì avremo la penisola divisa in due dalle condizioni meteorologiche. Infatti al Nord, il vortice di bassa pressione proveniente dalla Spagna continuerà a minare la stabilità atmosferica, con l’arrivo di temporali ed autentici nubifragi. Mentre invece al Sud Italia continua ad esplodere l’anticiclone africano, con temperature che schizzeranno alle stelle. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia le piogge continueranno a prendersi la scena. Infatti nuove precipitazioni colpiranno la penisola con un’instabilità che stavolta non colpirà solamente le regioni di Nord Ovest. Infatti sono previsti temporali anche tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Lievi miglioramenti in serata. Le temperature continueranno ad essere stazionarie, con massime tra i 19 e 25 gradi.

Invece una situazione ancora più complessa la troveremo al Centro Italia. Infatti sulle regioni centrali troveremo piogge e temporali su Toscana ed Emilia Romagna. Ma scendendo verso sud la situazione migliorerà, con un bel tempo che caratterizzerà questo venerdì. Le temperature qui risulteranno in calo, con massime che si attesteranno tra i 25 ed i 29 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, troveremo uno scenario totalmente opposto rispetto al Nord Italia. Infatti qui, troveremo l’invasione delle correnti anticicloniche, con il caldo che dilagherà nelle regioni meridionali. Ovunque troveremo un bel tempo, con qualche velatura presente nei cieli. Le temperature qui risulteranno in leggero calo sulle tirreniche, ma con massime che si attesteranno comunque tra i 27 ed i 34 gradi.

L.P.

