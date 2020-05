Mertens via dal Napoli: scambio di documenti con un’altra big italiana con l’attaccante belga pronto a cambiare aria in estate.

Indossa la maglia del Napoli dal 2013 ed è attualmente il miglior marcatore (insieme ad Hamsik) della storia del club azzurro, ma Dries Mertens potrebbe presto cambiare squadra. L’attaccante belga classe ’87 fa gola a diverse big italiane e negli ultimi tempi si sono intensificate anche le voci relative ad un suo possibile approdo al Chelsea, anche se al momento la pista più concreta porta all’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante di assoluto livello e proprio il 33enne originario di Lovanio sembra essere il vero e proprio oggetto dei desideri della coppa Marotta-Ausilio. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa sorprendente indiscrezione di calciomercato.

Mertens-Inter, ecco tutta la verità

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, Mertens sarebbe davvero vicino al trasferimento all’Inter e nelle ultime ore sarebbe addirittura avvenuto uno scambio di documenti con l’entourage dell’ex PSV. Il belga dovrebbe percepire qualcosa come 5 milioni di euro all’anno nel capoluogo meneghino e rappresenterebbe un rinforzo di lusso per il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Ma non è finita qui. Con il possibile addio di Lautaro Martinez, l’Inter avrebbe bisogno di un altro attaccante e gli altri due nomi caldi al momento sono quelli di Timo Werner ed Edinson Cavani.

