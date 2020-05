Juventus, Higuain torna a Torino dopo un lungo periodo di lontananza. Il centravanti ora riprenderà gli allenamenti con la squadra.

Gonzalo Higuain è senza dubbio tra i centravanti più forti d’Europa e della Serie A. L’attaccante argentino ha mostrato più volte la propria forza e le proprie qualità, che sono senza dubbio fuori dal comune. Basti pensare che il record di gol fatti in Serie A in una sola stagione (36), porta il suo nome ed il suo cognome, anche se con una maglia diversa. La sua fuga improvvisa in Argentina ha destato non pochi rumors qualche mese fa, ma ora che la Fase 2 è entrata a pieno regime, il giocatore è stato richiamato in Italia. E da ora prenderà parte agli allenamenti ella squadra in vista dell’imminente ripresa del campionato.

LEGGI ANCHE —> Mertens via dal Napoli: scambio di documenti con un’altra big italiana

Juventus, Higuain torna a Torino: ora resterà in isolamento – FOTO

Gonzalo Higuain torna alla Juventus. Il Pipita è stato l’ultimo dei bianconeri ad abbandonare l’Italia. Era partito il 19 marzo tra mille polemiche e rumors, forte dell’esito del tampone negativo ma senza attendere la fine dell’isolamento volontario. Adesso il calciatore dovrà rispettare i 14 giorni di isolamento obbligatori per chiunque torni in Italia dopo un viaggio all’estero. L’autista lo ha nascosto dagli occhi più indiscreti dei fotografi andandolo a prendere in una zona sicura, come si vede nella foto in basso.

LEGGI ANCHE —> Serie A, Malagò annuncia: “Al 99.9% si tornerà a giocare il 13 giugno”