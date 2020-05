Facebook, stop al coronavirus: rimossi 2,5 mln di post su maschere e test. L’azienda americana ha dato un giro di vite contro odio e disinformazione

Lunedì, Facebook ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio come utilizza una combinazione di intelligenza artificiale, verificatori di fatti umani e moderatori per applicare gli standard della propria comunità. Il rapporto – chiamato Community Standards Enforcement Report, che di solito comprende dati e risultati dei precedenti 3-6 mesi – si concentra molto sull’intelligenza artificiale questa volta e i progressi di Facebook si basano maggiormente sul software anziché sulle persone.

La creazione di Mark Zuckerberg si affida maggiormente alla tecnologia per aiutare a moderare la sua piattaforma durante la pandemia di Covid-19.

Dato lo stato del mondo, il rapporto di Facebook contiene nuove informazioni su come la società stia combattendo in modo specifico la disinformazione relativa al coronavirus e altre forme di abuso della piattaforma.Si fa riferimento ad esempio alla riduzione dei prezzi sul mercato di Facebook, usando i suoi strumenti di intelligenza artificiale.

Facebook, stop al coronavirus: rimossi 2,5 mln di post su maschere e test

“Durante il mese di aprile, abbiamo messo etichette di avvertimento su circa 50 milioni di post relativi al coronavirus su Facebook, sulla base di circa 7.500 articoli dei nostri partner indipendenti di verifica dei fatti”. A dichiararlo è stata l’azienda attraverso un post, scritto da un gruppo dei suoi ricercatori e ingegneri del software, circa i suoi sforzi contro la disinformazione sul Covid-19.

“Dal 1 ° marzo abbiamo rimosso oltre 2,5 milioni di contenuti per la vendita di maschere, disinfettanti per le mani, salviette disinfettanti per superfici e kit di test per il coronavirus. Ma queste sono sfide difficili e i nostri strumenti sono tutt’altro che perfetti. Inoltre, la natura contraddittoria di queste sfide significa che il lavoro non verrà mai svolto completamente”, aggiungono dalla Silicon Valley.

Un giro di vite che dovrebbe combattere gli haters di professione e quanti si sono arricchiti attraverso la disinformazione legata alla pandemia.

