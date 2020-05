Arriva l’accordo politivo a Palazzo Chigi per il Decreto Rilancio. Il Cdm slitta ad oggi, ed è in corso la predisposizione del testo finale.

E’ quasi tutto pronto per la pubblicazione del Decreto Rilancio. Infatti è in corso la predisposizione del testo finale, con tutte le modifiche decise durante il pre-consiglio.

Tra le novità che applicate dal Decreto ci sarà una sospensione dell’acconto Irap da 4 miliardi e circa 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi. Ma non solo, infatti altri 2 miliardi saranno applicati per la ripartenza delle attività produttive e dei negozi, ovviamente rispettando le norme Covid. Aggiunti anche 10 miliardi per ulteriori settimane di Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi.

Queste sono solo alcune delle cifre presentate dal nuovo decreto, con il Governo pronto a fornire 130 miliardi di liquidità e sostegno all’economia. Inoltre saranno predisposti altri 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per Sanità e sicurezza.

Cresce invece la tensione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sulla regolarizzazione dei migranti. infatti se per Crimi la riforma avrebbe effetti morali devastanti sul paese, per il PD la posizione del M5S appare ingiustificata.

Decreto Rilancio, Italia pronta a ripartire: Di Maio punta su turismo e Made in Italy

Ma tra le misure prese nel Decreto Rilancio ci sono anche 10 miliardi alle micro e Piccole imprese divisi in: 6 miliardi per i ristori a fondo perduto, 1 miliardo per gli affitti commerciali, 600 milioni per l’eliminazione degli oneri di sistema in bolletta sulle bollette per 3 mesi. Ma non solo, infatti a queste misure prese, ci sarà la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno per tutte le imprese da 0 a 250 milioni di fatturato. Altri 2 miliardi, invece, per i locali aperti al pubblico che si andranno a sommare al credito di imposta sanificazione.

Tra le misure del nuovo decreto c’è anche l’azzeramento dell’Iva e dei debiti nei confronti dei fornitori. Previsto anche l’allungamento della Cassa Integrazione (per circa 10 miliardi) ed altri 4 miliardi per l’indennità di autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti; 500 milioni per il sostegno a Colf e badanti. Il nuovo testo stilato dal Governo, prevede anche la cancellazione clausole di salvaguardia Iva per gli anni futuri, innalzamento Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento e quasi 700 milioni per congedi parentali e voucher baby sitter.

Inoltre per la ripresa del paese è intervenuto anche il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il capo della Farnesina ha infatti affermato che bisognerà puntare sul Made in Italy ma soprattutto sul Turismo. Infatti Di Maio ha ricordato che con i 55 miliardi previsti dal decreto si potrà uscire dalla crisi e puntare al rilancio. Sul piano del turismo, Di Maio ha ricordato che è prevista la riunione dell’Unione Europea sugli accordi dello scambio dei turisti per l’estate.

L.P.

