Belen, il costume è esagerato: la farfallina fa impazzire il web come mostra la Foto della conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina.

Belen Rodríguez non ha certo bisogno di presentazioni ed è, senza ombra di dubbio, tra le donne più affascinanti e corteggiate della televisione italiana. La bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina continua a lasciare tutti a bocca aperta grazie alla sua straordinaria bellezza e a degli scatti che riscuotono sempre un enorme successo sui social network. Proprio come mostra l’ultima foto della 35enne originaria di Buenos Aires che la lasciato questo commento in didascalia: “Sogna lentamente un sogno tra le mani, fino a quando il sole sorge attraverso la finestra. Ragazzina, non correre più, il tuo tempo è oggi“.

Belen, rispunta la farfallina – FOTO

Nella foto in questione, si vede la bellissima Belen indossare un costume a due pezzi mozzafiato di colore arancione. La compagna di Stefano De Martino mostra un fisico perfetto e a riscuotere un grandissimo successo è soprattutto la farfallina tatuata nelle vicinanze dell’inguine. In pochissimi istanti lo scatto ha superato i 100 mila mi piace e fatto letteralmente impazzire il web. Ecco la FOTO appena pubblicata da Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram:

