L’Italia dice addio all’autocertificazione. Dopo più di due mesi sarà concesso incontrare nuovamente gli amici. Cambiano regole per bar, locali e spiagge.

Dopo più di due mesi di lockdown, l’Italia è pronta a dire addio all’autocertificazione. Il premier Giuseppe Conte, con l’ultimo dpcm ha deciso che dal 18 maggio potranno riaprire negozi, bar, ristoranti e parrucchieri liberamente, mandando definitivamente in pensione l’autocertificazione. Nonostante l’addio all’autodichiarazione, resterà impressa nella memoria degli italiani, come simbolo di un avvenimento senza precedenti.

Sarà così possibile ritrovare amici ed addirittura soggiornare nelle seconde case. Mentre invece sarà possibile parlare di mobilità inter-regionale solamente dal 1 giugno. Solamente domani, però, si saprà se questa riapertura “totale” riguarderà anche le due regioni più colpite dalla pandemia, ossia Piemonte e Lombardia.

Inoltre, arrivano dall’Inail anche le direttive per far ripartire ristoranti, bar e parrucchieri, ma soprattutto le spiagge in vista della stagione estiva.

Addio autocertificazione: nuove regole per bar, ristoranti e spiagge

Con la riapertura di gran parte dei locali cambieranno anche le recole per bar, ristoranti ed addirittura spiagge. Infatti per consumare la colazione, la cena, il pranzo o l’aperitivo bisognerà rispettare la distanza dei due metri, indicata come la distanza tra le sedie di chi non vive sotto lo stesso tetto.

Inoltre ogni cliente dovrà avere a disposizione quattro metri quadri o dovrà rassegnarsi al plexiglass divisorio. Banditi anche i buffet, mentre invece si cercherà di invogliare i clienti a pagare con il bancomat. Mentre invece per chi lavora nelle cucine sarà obbligatorio l’uso di guanti.

La regola dei due metri, inoltre, sarà indispensabile anche per i parrucchieri, che saranno disponibile solo su prenotazione. Inoltre bisognerà specificare il trattamento, che si piega, taglio o colore.

Infine cambiano le regole anche per le spiagge, con le file di ombrelloni che dovranno distanziare l’uno a 5 metri dall’altro. Mentre, invece, lettini e sdraio dovranno stare almeno a due metri da quelli del vicino. Inoltre le spiagge saranno accessibili solamente a prenotazione per fasce orarie.

Per quanto riguarda gli ombrelloni prenotati, come prevedibile, saranno privilegiati coloro che prenoteranno per più giorni. Giochi da spaiggia e piscine saranno off limits. Infine anche le spiagge libere saranno su prenotazione, delineando le misure di sicurezza con piccole recinsioni sulla battigia.

L.P.

