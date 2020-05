Deliziosa con pasta corta o spaghetti, ecco come preparare un’ottima salsa alla puttanesca

“Aulive e chiapparielle”, piatto tipico della tradizione napoletana, la salsa alla puttanesca ha raggiunto le tavole di tutta Italia per la semplicità e genuinità di ingredienti che servono per prepararla. Ecco la ricetta.

INGREDIENTI X 4 PERSONE

360 g Spaghetti

800 g Pomodori pelati

10 g Capperi sotto sale

1 mazzetto Prezzemolo da tritare

25 g Acciughe sott’olio

100 g Olive di Gaeta

3 spicchi Aglio

2 Peperoncini secchi

30 g Olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Come preparare una delicatissima salsa alla puttanesca

Per preparare un’ottima salsa alla puttanesca, partire sciacquando i capperi sotto acqua corrente per eliminare l’eccessivo sale. Sminuzzare il prezzemolo, i capperi e le olive nere di Gaeta.

Mettere sul fuoco una pentola con acqua e portare a bollore, quando l’acqua bollirà salare e versare gli spaghetti. In una padella a parte mettere dell’olio e mettere a cuocere a fuoco basso con uno spicchio d’aglio. Aggiungere poi peperoncino, acciughe e capperi.

Lasciar cuocere a fuoco medio per 5 minuti, quindi aggiungere i pelati leggermente schiacciati. Cuocere per altri 10 minuti, rimuovere l’aglio ed aggiungere le olive. Non appena gli spaghetti avranno raggiunto la cottura desiderata, mescolarli nella padella con tutto il condimento.

Aromatizzare tutto con del prezzemolo fresco precedentemente tritato ed impiattare.