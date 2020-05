Covid-19 vaccino, la previsione dell’esperto americano Anthony Fauci. Servirà ancora del tempo per avere un rimedio medico efficace e duraturo

Covid-19 vaccino, la speranza per chi si è già ammalato e ne è uscito fuori ma soprattutto per chi non ci è ancora passato. Chi conosce bene la materia però non vuole che qualcuno si illuda perché per un risultato concreto occorrerà del tempo. Lo conferma una volta di più Anthony Fauci, il noto virologo americano che è a capo della task force voluta dal presidente Trump.

Dal suo autoisolamento volontario, il dottor Fauci ha detto chiaramente che non bisogna mettere pressione alla ricerca. Il virologo ha spiegato che per il vaccino anti Covid-19 ci potrebbero volere “da 1 a 2 anni”. Il tempo cioé che è richiesto dai test clinici, rigorosi e precisi.

Poi però ha anbche aggiunto che la speranza è passare alla nuova fase della sperimentazione a fine primavera o ad inizio estate,quindi in tempi brevi. Tutti i risultati raccolti a fine autunno, massimo inizio inverno, saranno essenziali per trovare una cura. Questo però è soltanto un primo passo e non quello finale alla ricerca della cura. Proprio per questo Fauci ha definito eccessivo il pensiero di un vaccino o una cura utile per permettere un rientro di milioni di studenti nei campus e nelle scuole pubbliche a fine agosto. “Dobbiamo essere realistici su questo tema”.

Vaccino anti Covid-19, in Italia ricerca su un farmaco fa passi avanti



Intanto però le ricerche sulla cura o un vaccino efficace contro il Covid-19 vanno avanti. L’ultima novità arriva da una ricerca italiana che sta studiando gli anticorpi monoclonali capaci di bloccare la proteina Spike. Come abbiamo scoperto in queste setimane della parole degli esperti, sono il tramite attraverso il quale il coronavirus infetta le cellule.

Questa ricerca è portata avanti dai genetisti italiani Giuseppe Novelli (Università di Roma Tor Vergata), e Pier Paolo Pandolfi, del Beth Israel Deaconess Medical Center. Con loro anche ’ospedale universitario dell’Harvard medical school, più un gruppo canadese e uno indiano. Insieme hanno individuato tre anticorpi grazie alla banca dati della canadese Trac, la stessa che aveva l’anticorpo monoclonale anti-Ebola. Come ha speiegato Novelli “sono candidati fortissimi per diventare farmaci. Sono tre anticorpi neutralizzanti che si legano alla proteina Spike, modificandone la struttura”. Il prossimo passo dovrebbe essere organizzare uno studio clinico complessivo fra Canada, India e Italia. Ma è necessaria anzitutto la richiesta di sperimentazione prima dei test che potrebbero essere svolti nell’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con lo Spallanzani. E i tempi? Risponde ancora Novelli: “Se tutto andrà bene i test potrebbero partire tra giugno e luglio su piccoli gruppi di persone per ogni centro clinico in Italia, a seconda delle indicazioni dell’Aifa”. Una via alternativa al vaccino, per produrre dei farmaci intelligenti.

