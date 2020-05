Bimba muore annegata, un vero e proprio dramma quello che è accaduto in un agriturismo poche ore fa.

Una tragedia che si è consumata poche ore fa a Foligno, in provincia di Perugia, in Umbria. Una bambina davvero molto piccola è morta in circostanza che non sono ancora del tutto chiare e stanno cercando di comprendere gli inquirenti. Una piccina, che da diverse ore era andata dispersa, è stata ritrovata morta. Una scoperta davvero pazzesca, che ha mandato in panico l’intero vicinato. Cosa sia accaduto resta ancora un interrogativo a cui gli inquirenti stanno cercando di rispondere, ma senza successo per il moneto. Ci sono diverse ipotesi, me nessuna pista netta porta a scartare le altre. Una cosa è certa, la bimba di 3 anni è morta annegata in uno specchio d’acqua artificiale mentre cercava di giocare.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il bollettino del 12 maggio: 1402 nuovi casi, 172 decessi

Bimba muore annegata, era uscita a giocare coi cani dell’agriturismo

Erano le 13.30. La piccina era uscita di casa per giocare con alcuni cani. Ad un certo punto qualcosa è andato storto. Non è chiaro se la piccola sia caduta da sola, se sia inciampata o se, nel giocare, sia stata spinta proprio dagli animali. Di sicuro è caduta in piscina e le sue piccole braccia e gambe non le hanno permesso di scappare e di salvarsi la vita. Un elicottero dei carabinieri l’ha ritrovata che galleggiava sull’acqua, in una piscina dell’agriturismo lì vicino, riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE —> Fase 2: dal 1° giugno spostamenti tra Regioni, ma non tutte