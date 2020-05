Il Reddito di emergenza sarebbe un’ottima manovra finanziaria per andare ad aiutare le tantissime persone che in questo momento stanno soffrendo.

Con il COVID-19, tantissime famiglie hanno sofferto e non poco a causa di quanto è accaduto. Oltre alle tantissime persone che non ce l’hanno fatta, infatti, anche i danni all’economia sono stati disastrosi. Tanti famiglie hanno faticato in un modo incalcolabile per cercare di mettere del cibo in tavola e spesso i risultati non sono stati sufficienti. Ecco perché da tempo si parla, ed ora pare possa diventare realtà, di un reddito di emergenza. Una misura economica volta ad aiutare gli italiani che sono in situazione molto precaria. Ed ora il Governo sarebbe indirizzato proprio verso questa soluzione per risollevare le sorti del Paese.

LEGGI ANCHE —> Fase 2, bar e ristoranti verso la riapertura: arriva nuova autocertificazione

Reddito di emergenza, ecco i requisiti e come ottenerlo

Si sta discutendo molto della bozza per ufficializzare il reddito di emergenza. Pare, riporta Repubblica, che sarà integrato nel prossimo Decreto Rilancio. Non sono certo chiare le linee guida, ma si parla dei seguenti requisiti. L’ISEE della famiglia richiedente deve essere inferiore ai 15mila euro ed un patrimonio immobiliare sotto i 10mila. Difficile anche comprendere di quanto saranno i premi economici, ma pare si aggireranno tra i 400 e gli 800 euro. Una somma importante per una famiglia che da settimane non ha un’entrata stabile. Da sottolineare che chi già percepisce il reddito di cittadinanza non potrà fare richiesta del reddito di emergenza. Nei prossimi giorni dovrebbe essere caricato il bando sul sito ufficiale dell’INPS.

LEGGI ANCHE —> Morto il Rapper Nick Blixky: ucciso brutalmente a colpi di pistola