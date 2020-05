Secondo quanto riporta il NYT, un dossier dell’Fbi svelerebbe attacchi hacker cinesi per infiltrarsi nei laboratori di ricerca del vaccino contro il Coronavirus

Si infittisce la questione relativa ai contrasti tra Usa e Cina sul tema Coronavirus. Dopo gli attacchi del segretario di Stato Mike Pompeo, ci sarebbero novità importanti per quanto riguarda la ricerca per trovare il vaccino. Secondo quanto riportato dal New York Times in anteprima, infatti, l’Fbi sarebbe in possesso di un dossier al cui interno sarebbero svelati diversi attacchi hacker cinesi.

L’obiettivo? Infiltrarsi nei laboratori di ricerca statunitensi per avere più informazioni possibili sullo stato del vaccino in sviluppo, e sui metodi utilizzati per i test vari. Sempre secondo quanto scritto nel dossier, la Cina non sarebbe l’unico Paese complice di questo attacco hacker, ma starebbe collaborando con una decina di paesi. Tra questi l’Iran, la Corea del Sud e il Vietnam.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus nel mondo: Francia riapre, crescita positivi in Germania

Dossier dell’Fbi: le accuse e le indagini in corso

Già nelle prossime ore, secondo quanto riportato dal New York Times, l’Fbi potrebbe lanciare pubblicamente l’allarme di questi attacchi hacker provenienti da diversi territori asiatici. Si tratta di un nuovo attacco degli Usa alla Cina, dopo che qualche giorno fa Mike Pompeo accusò i cinesi di aver creato il virus in laboratorio. Tornando al dossier, si parla di alcuni studenti universitari residenti in Usa, ed istruiti da Pechino a violare i sistemi di sicurezza americani per avere informazioni sul vaccino.

Le indagini da parte dell’intelligence statunitense sono partite già da diverso tempo, e sono destinate a diventare ancora più profonde. In attesa di trovare prove che confermino l’ipotesi di attacchi hacker dalla Cina, sono state attestate alcune mosse illecite da parte di alcuni informatici iraniani. Questi stavano cercando di violare Gilead, l’azienda che produce uno dei farmaci più potenti contro il Coronavirus, il Remdesivir.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus Usa, il vicepresidente Pence in isolamento: calano i morti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24