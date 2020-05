Tra non molto, WhatsApp si aggiornerà nuovamente e permetterà ai propri utenti di videochiamare fino a 50 persone contemporaneamente

Tra le tante app di messaggistica disponibili sul web, quella senza dubbio più utilizzata rimane WhatsApp. Il servizio numero uno in circolazione ha visto nelle ultime settimane aumentare il suo traffico in maniera esponenziale, aiutando milioni di persone a ridurre le distanze della quarantena. Oltre alla versione mobile, il colosso di Mark Zuckerberg offre la possibilità di scaricare anche la versione per pc, chiamata WhatsApp Web.

Tra le tante funzionalità disponibili su computer, non figura quella per effettuare chiamate e videochiamate. O meglio, non ancora. Sembra infatti che gli sviluppatori siano pronti, sulle orme di Facebook Rooms, ad implementare anche per WhatsApp la possibilità di videochiamare fino a 50 contatti consecutivamente. La nuova versione 2.2019.6 dovrebbe rendere possibile tutto ciò. In attesa di date ufficiali, vediamo meglio come attivare questa nuova funzionalità.

WhatsApp, come videochiamare fino a 50 persone

Secondo quanto riferito da WaBetaInfo, presto WhatsApp Web darà la possibilità ai propri utenti di videochiamare fino a 50 contatti contemporaneamente. Il tutto facendo affidamento a Facebook Rooms, altro funzionalità implementata pochi giorni fa. Ma come sarà possibile creare una stanza con i propri amici? Innanzitutto bisognerà entrare in uno dei gruppi con i contatti che si desidera videochiamare. In alto a destra, cliccando sulla graffetta, si apriranno una serie di icone con funzionalità diverse.

Tra queste, con l’ultimo aggiornamento dovrebbe spuntarne anche una dedicata alle ‘Microsoft Rooms‘. Cliccandoci, WhatsApp consiglierà di spostarsi su Facebook, per avviare una Room. Fatto ciò, sarà possibile videochiamare i propri contatti in maniera semplice e veloce. Altra possibilità è quella di cliccare sui tre puntini in alto a sinistra, dai quali spunterà l’opzione “Crea una stanza”. Difficile dire quando si potrà aggiornare WhatsApp Web alla versione con le videochiamate, ma sicuramente il progetto è in fase di sviluppo.

