Bastano pochissimi gradi per modificare un intero ecosistema. In passato, ora ed anche in futuro, basta uno o due gradi di differenza per porre fine all’esistenza di una specie. Nella storia della nostra biglia fluttuante attorno al sole, tantissime specie animali che oggi non ci sono più sono scomparse proprio per piccole variazioni alla temperatura. Ed oggi, che con l’inquinamento continuo la Terra sta soffrendo sempre di più e si sta riscaldando sempre di più, ecco che gli effetti potrebbero davvero essere molto pesanti. Secondo un ultimo studio, infatti, potremmo ben presto vedere in Europa un insetto che è davvero molto pericoloso. E gli effetti potrebbero essere devastanti per molte nazioni.

Riscaldamento globale spingerà le zanzare della febbre Gialla in Europa

Entro il 2030 la Terra sarà un pianeta molto più caldo rispetto a quello che è ora. Proprio per questo certi animali decideranno di muoversi e conquisteranno nuove zone che al momento non sono state ancora colonizzate dalla loro specie. Secondo uno studio dellUniversità di Tel Aviv, una specie di zanzare potrebbe presto trasferirsi in Europa. E con loro le infezioni che trasportano: Dengue, Zika e febbre gialla. La specie di cui parliamo si chiama è la Aedes aegypti, chiamata comunemente “zanzara della febbre gialla”. Ben presto questo insetto potrebbe trovare in Spagna, Turchia e Grecia la sua nuova casa. Con tutto ciò che ne consegue.

