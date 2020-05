Mosca, maxi incendio in un ospedale coronavirus: c’è una vittima per il momento. Ancora non chiari i motivi dell’incendio ma questo è avvenuto nella sala intensiva della clinica. Nella struttura ci sono almeno 700 contagiati.

Maxi incendio in un ospedale coronavirus di Mosca, in Russia. Si tratta dello Spasokukotsky, struttura clinica situata a 50 chilometri dalla capitale, costretto all’evacuazione di 200 pazienti positivi su 700 attualmente ricoverati.

Mosca, incendio in un ospedale coronavirus

Le fiamme sono partite dalla sala intensiva e al momento si registra una sola vittima. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente. C’è preoccupazione, adesso, per l’inevitabile assembramento creato per l’emergenza e soprattutto per i contatti avvenuti tra il personale presente con i tanti infetti ricoverati presso la clinica. Probabile tampone e quarantena precauzionale per tutti loro.

Come spiegato dalle autorità, il disastro ha avuto origine in una delle stanze del primo piano e si è evitata una strage grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco. I pazienti – ha spiegato il sindaco Sergei Sobyanin via Twitter – sono stati evacuati e sono stati trasferiti in altri ospedali.

Potrebbe interessarti anche —–> Covid-19 Usa, Donald Trump è sicuro: sparirà senza vaccino

Russia che nel frattempo continua a soffrire sotto la morsa serrante del Covid-19. Nel Paese nordico si registrano infatti quasi 200.000 casi totali da inizio emergenza a oggi, anche se risultano ‘soltanto’ 1827 morti rispetto ai numeri tragici che si aggiornano di continuo in altri stati europei.

Leggi anche —-> Covid-19, il bollettino del 9 maggio: boom di guariti, calano i morti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24