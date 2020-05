Denominato inizialmente “Aprile”, il decreto per rinnovare le misure del Cura Italia si è dilungato fino a maggio. Ora le richieste sono aumentate e gli articoli sono arrivati a un centinaio.

Quello annunciato inizialmente come “Decreto Aprile” e che doveva essere, per l’appunto, varato nell’omonimo mese, ha visto importanti ritardi organizzativi. Arrivati a maggio, come riporta la sezione economia del Corriere della Sera, il decreto per rinnovare le misure del Cura Italia, cambia nome e diventa “Decreto Rilancio”. Ovviamente, col passare del tempo, le richieste sono aumentate e i 44 articoli previsti sono lievitati a circa un centinaio.

Numerose le difficoltà organizzative tra la maggioranza, soprattutto tra Cinque Stelle e Italia Viva. Come leggiamo dalla fonte, almeno sul fronte del nome (Decreto Rilancio) l’accordo è stato trovato. L’ok, intanto, sembra essere arrivato per le misure più urgenti riguardanti il lavoro e i bonus Inps.

Decreto Rilancio, nella bozza bonus e rimborsi: le novità

Nella bozza del decreto, come riporta il Corriere della Sera, vengono confermate le norme sul lavoro. Dunque, stando alla bozza, la Cassa integrazione sarà allungata di 9 settimane, ulteriori due mesi per la Naspi e lo stop ai licenziamenti per ulteriori tre mesi. Per quanto riguarda le Partite Iva, confermati gli 800 euro e i 1.000 euro per chi dimostra di aver subito perdi di fatturato fino al 33%.

Una novità potrebbe essere quella legata allo smart-working. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, c’è la possibilità di lavorare in modalità smart, anche in assenza di accordi individuali, per chi lavora nel settore privato come dipendente e ha figli fino a 14 anni. I bonus baby sitter vedranno un raddoppiamento, fino a 1.200 euro, per chi ha figli fino ai 12 anni.

Novità, in bozza, anche per quanto riguarda i bonus. Questa volta il riferimento è al settore del turismo, in particolare difficoltà. La fonte parla infatti di bonus da 1.000 euro per i lavoratori stagionali.

La bozza del decreto parla anche della mobilità. Infatti, come leggiamo dalla fonte, ci sono circa 125 milioni destinati a questo settore, con bonus fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, sia tradizionali che elettriche. Si studiano anche i rimborsi per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, inutilizzati durante il lockdown. Un ulteriore bonus potrebbe esserci (fino a 300 euro) per l’acquisto di mezzi informatici e Wi-fi.

Inoltre, il Bonus Rilancio, nella sua bozza, ha pensato anche agli edicolanti, ai quali si pensa di dare un contributo, una tantum, fino a 500 euro.

