La nuova teoria del complotto sul Coronavirus si chiama ‘Pandemic’: secondo la biochimica Judy Mikovits è stato creato e diffuso dai grandi ricchi del mondo

Se ne sono dette tante in questi mesi intorno all’origine del Coronavirus e sulle cure per la guarigione. Molte bufale sono state diffuse in rete e hanno alimentato la discussione tra la popolazione. L’ultima teoria complottista si chiama ‘Plandemic‘ e da essa è stato pubblicato anche un libro vendutissimo su Amazon dall’omonimo titolo ed è contenuta in un lungo video online diventato virale. La teoria parte da Judy Mikovits, una biochimica messa in disparte dalla comunità scientifica dopo uno scandalo avvenuto nel 2009. Seconda la sua idea ci sarebbe un grande piano a livello globale da parte dei grandi ricchi del mondo, che avrebbero diffuso il Covid-19 per aumentare i tassi di vaccinazione.

Plandemic, la nuova teoria del complotto sul Coronavirus: creato e diffuso dai ricchi

A sostenere il piano complottista sul Coronavirus è Judy Mikovits, biochimica americana le cui teoria sono state già stigmatizzate nel comunità scientifica. Nel 2009 la sua fama è caduta quando ha pubblicato uno studio che collegava la fatica cronica con un retrovirus presente nei gatti, smentito poi dalla scienza.Nel video, rimosso da Facebook, YouTube e Vimeo, ci sono alcune informazioni che non hanno alcun fondamento scientifico. Ad esempio, si dice che le mascherine non solo sarebbe inutili per contenere il virus, ma, anzi, che siano dannose. Tra le ipotesi c’è anche che l’acqua del mare sia ricca di microbi che contribuiscono a guarire dal virus e che il numero dei morti sia stato volutamente gonfiato per aumentare la paura e tenere sotto controllo la popolazione.

